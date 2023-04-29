بمحيط حمص.. قصف إسرائيلي جديد على قلب سوريا

أصيب ثلاثة مدنيين ليل الجمعة- السبت جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص بوسط سوريا، حسب وسائل إعلام رسمية سورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" في بيان قائلة: "عند حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

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وأضافت أن القصف أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

مستودع لحزب الله

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص.

وأضاف أن دوي انفجارات عنيفة سُمع نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ضربات متكررة

يشار إلى أنه في 2 نيسان/أبريل نفذت إسرائيل ضربات مماثلة على منشأة لحزب الله في منطقة مطار الضبعة، ما أسفر عن مقتل مقاتلين موالين لإيران وإصابة خمسة جنود، حسب المرصد.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ أي ضربات في سوريا، حيث شنّت خلال سنوات النزاع مئات الضربات الجوية التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.