سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حلب

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما لهجوم إسرائيلي على محيط حلب شمال البلاد، وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

فيما كشف مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط المدينة.

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وقال المصدر:"حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقاتلات الإسرائلية استهدفت مواقع إيرانية ومخازن سلاح ومدرج مطار حلب.

ومنذ منتصف مارس 2011، تشنّ إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.