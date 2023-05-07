عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. ستحسم بلا تصويت

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة اليوم الأحد، من أجل بحث الأزمة السودانية وإعادة سوريا إلى الحضن العربي.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق.

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كما قال إن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

لا تصويت

إلى ذلك أشار إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق".

كما أضاف أن وزراء الخارجية سيتناولون أيضا أزمة السودان "لبناء موقف عربي موحد حيال الأزمة، خاصة وأن هذا الاجتماع هو الأول على مستوى وزراء الخارجية بشأن الأزمة".

كذلك، لفت إلى أنهم سيبحثون إيجاد دور فاعل للدول العربية في حل الأزمة السودانية.

خطوة مقابل خطوة

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

وكان وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا عقدوا اجتماعاً تشاورياً الأسبوع الماضي لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط السلطات السورية سيطرتها على كامل الأراضي.

أتى ذلك، بعد لقاء آخر عقد في منتصف أبريل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، شاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة. واتفق فيه على أهمية وجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية.

يذكر أن الجامعة العربية كانت علقت عضوية دمشق في نوفمبر 2011، وفرضوا عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر العنف في البلاد.