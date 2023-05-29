التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة ومحيطها
أفاد التلفزيون السوري مساء اليوم الأحد بوقوع "عدوان" إسرائيلي على محيط دمشق.
وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة ومحيطها.
وأفادت مصادر محلية أن أحد المواقع المستهدفة من القصف كتيبة الدفاع الجوي بالقرب من منطقة حفير التحتا.
وقالت المصادر إن القصف الاسرائيلي كان عبارة عن دفعتين صاروخيتين، وإن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مطار دمشق.
وفي 25 مايو الحالي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رد على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على طائرة استطلاع مسيرة.
وأضاف الجيش أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش الإسرائيلي وُجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية، وأكملت الطائرة المسيرة مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار".
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.
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