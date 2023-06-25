مقتل 4 مدنيين وإصابة 25 في قصف جوي روسي غربي إدلب

قتل 4 مدنيين وأصيب أكثر من 25 آخرين بجروح جراء غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي على جسر الشغور غربي إدلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم، إن العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة جراء القصف الذي استهدف سوقا للخضار على أطراف جسر الشغور غربي إدلب.

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وأشار إلى مقتل 3 عسكريين بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر، إضافة لسقوط قتلى وجرحى من الحزب الإسلامي التركستاني جراء الغارات الجوية على مواقع عسكرية تابعة لهم بأطراف مدينة إدلب الغربية.

ووفق المرصد، "شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدف خلالها أطراف قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على منطقة جبل الأربعين".

وقتل شخصان إثر غارات جوية روسية استهدف قرية بسبت في ريف جسر الشغور غربي إدلب، أمس السبت، وسط تصعيد على الشمال السوري منذ أكثر من ثلاثة أيام.

واستهدفت الغارات منزل الشخصين، وهما شابان شقيقان، الواقع ضمن مزرعة، ما أدى إلى دمار كبير فيه وحريق في آلة زراعية لحصاد الحبوب وفي الأراضي الزراعية، كما تعرضت الجبال المحيطة في قرية بكفلا في الريف نفسه لغارة جوية، وفق ما قاله "الدفاع المدني السوري".

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية، مساء الجمعة، عدة غارات جوية استهدفت جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، دون معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.