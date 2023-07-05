روسيا وسوريا تبدآن اليوم تدريبات عسكرية تستمر 6 أيام
التدريبات ستستمر 6 أيام وستشمل "الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية"
أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء الثلاثاء إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا الأربعاء وتستمر ستة أيام.
وقال غورينوف: "خلال التدريبات، من المخطط العمل على الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية".
في سياق آخر قال غورينوف أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن أمن الطيران في سوريا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق المناطق الشمالية من سوريا بواسطة مسيرات.
وأكد أن هذه الزيادة في الانتهاكات "تؤدي إلى تصعيد التوتر ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء"، مضيفاً: "نذكركم أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات".
-
أنس جابر: إقامة مباريات التنس في السعودية فكرة رائعةرحبت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا يوم الثلاثاء بتقارير بشأن اهتمام السعودية بالتنس قائلة إن إقامة مباريات التنس هناك قد تكون فكرة ... رياضات متنوعة
-
واشنطن تحذر رعاياها من السفر للصين بسبب الإجراءات ضد الأجانبالصين أقرت مؤخراً قوانين جديدة ضد الأنشطة الأجنبية المشبوهة أميركا
-
حادث سير مروع ببني سويف يؤدي لمصرع شخصن وإصابة 22دفعت السلطات بعشر سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا فيما كشفت التحريات أن السرعة المفرطة وراء وقوع الحادث مصر