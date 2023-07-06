قصف إسرائيلي يستهدف مواقع إيرانية في دمشق الليلة الماضية

أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا "إيرانية" في العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الموقع أن نظام الدفاع الجوي السوري لم يتم تفعيله لصد الهجوم.

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جدير بالذكر أن السلطات السورية لم تصدر تعقيبا على الحادث حتى الآن.

ولم تذكر وسائل الإعلام السورية الحادث الذي سيكون ثاني غارة في سوريا هذا الأسبوع.

وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعاً عسكرياً في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق في يونيو/حزيران الماضي.

مئات الغارات الجوية

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تشهد المنطقة توترات بين الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف أحيانا في الجانب الإسرائيلي الذي يردّ عليها.

وشنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بعضها في هذه المنطقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.