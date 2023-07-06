قصف إسرائيلي يستهدف مواقع إيرانية في دمشق الليلة الماضية

أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا "إيرانية" في العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الأربعاء.
وأوضح الموقع أن نظام الدفاع الجوي السوري لم يتم تفعيله لصد الهجوم.
جدير بالذكر أن السلطات السورية لم تصدر تعقيبا على الحادث حتى الآن.
ولم تذكر وسائل الإعلام السورية الحادث الذي سيكون ثاني غارة في سوريا هذا الأسبوع.
وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعاً عسكرياً في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق في يونيو/حزيران الماضي.
مئات الغارات الجوية
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تشهد المنطقة توترات بين الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف أحيانا في الجانب الإسرائيلي الذي يردّ عليها.
وشنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بعضها في هذه المنطقة.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.
-
تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.. البيت الأبيض لم يحسم الجدلفي الوقت الذي أفاد البيت الأبيض اليوم الخميس بأنه لا إعلان في الوقت الحالي عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ... العرب والعالم
-
انهيار عقار في الإسكندرية.. انتشال جثة والبحث عن ناجينمن جديد مازالت ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر تتكرر، فقد شهد حي الجمرك انهيار عقار بشارع ابن العفيفي مكون من طابقين، ما أسفر عن ... مصر
-
وثائقي على شاشة العربية.. الرئاسة الأميركية مع بيل كلينتونتبث "العربية" فيلما وثائقيا جديدا يمتد لـ6 حلقات، عن الرئاسة الأميركية وتتناول كل حلقة مواضيع مختلفة ميزت تاريخ الولايات المتحدة وكيفية التعاطي معها ... أميركا