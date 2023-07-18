بغدانوف للعربية.نت: التواجد الأميركي يهدد وحدة سوريا.. وهو غير شرعي

قال ميخائيل بغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية، إن علاقات روسيا مع الرياض وأبوظبي تتقدم نحو الأمام.

كلام بوغدانوف جاء ردا على استفسار "العربية.نت" حول تقييمه لمستوى العلاقات بين روسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

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وحول الوساطة الروسية بين تركيا وسوريا، أضاف أن موسكو تأمل أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت"، قال بغدانوف إن التواجد الأميركي في سوريا غير شرعي، "وتستخدم واشنطن ذريعة مكافحة الإرهاب للتواجد شرق الفرات في مناطق مهمة اقتصاديا لسوريا حيث النفط وموارد طبيعية هامة، و أيضا نفس الشيء في جنوب سوريا في منطقة التنف".

وأضاف بغدانوف أن القوات الأميركية تدعم الفصائل الكردية والتي تمثل خرقا لوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وحول ملف اللاجئين، قال مبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط، إن قضية اللاجئين قضية معقدة وتحتاج إلى جهد دولي فهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وإعادة إعمار البيوت المدمرة كما تحتاج رغبة دولية.

وحول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال بغدانوف للعربية.نت إن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة لجامعة الدول العربية الأخيرة، كانت هامة وإيجابية، معبرا عن أمله أن تساهم في دفع حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.