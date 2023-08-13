اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من قصف إسرائيلي سابق استهدف مواقع في دمشق
انفجارات سابقة في دمشق (أرشيفية)

جديد انفجار دمشق.. طال مخازن ميليشيات إيرانية

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد الانفجارات التي هزت دمشق فجر اليوم الأحد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هجوماً طال مستودعات صواريخ تابعة لفصائل تموالية لإيران في منطقة جبلية غرب العاصمة السورية.

إلا أنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي بصاروخ أرض – أرض، أو انفجار على الأرض.

الدفاع السورية: 4 قتلى في قصف إسرائيلي على محيط دمشق سوريا سوريا والأسد الدفاع السورية: 4 قتلى في قصف إسرائيلي على محيط دمشق
مادة اعلانية

خسائر مادية

وأوضح أن الانفجارات تسببت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية إلى الآن.

أتت تلك الانفجارات بعد نحو أسبوع على مقتل وجرح أربعة عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف، مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع السورية

وفي 19 يوليو، قُتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي أيضا استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات مسلحة أخرى في محيط العاصمة.

يذكر أن إسرائيل شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش وأخرى لحزب الله اللبناني، وميليشات أخرى موالية لإيران، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

لكن نادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات على الأراضي السورية.

إلا أنها ما فتئت تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أضرت الحرب في السودان بالقطاع الزراعي؟ كيف أضرت الحرب في السودان بالقطاع الزراعي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط