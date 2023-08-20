سوريا.. إغلاق تام للطرق بالسويداء احتجاجا على "تردي" الوضع الاقتصادي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن مدينة السويداء، جنوب شرقي دمشق، تشهد إغلاقا تاما لجميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة من قبل عشرات المواطنين.

وذكر المرصد أن عشرات السكان تجمعوا للاحتجاج على تردي الوضع لاقتصادي ولتطبيق عصيان مدني أعلنته عشائر السويداء أمس، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية "إغلاقا تاما وسط انعدام" لحركة المرور.

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وأضاف المرصد أنه تم الإعلان عن تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم في فرع جامعة دمشق بمدينة السويداء ليوم آخر نتيجة العصيان المدني التام واستمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة السورية احتجاجاً على "انهيار" الواقع المعيشي والاقتصادي.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية الأربعاء الماضي إن سوريا رفعت أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجددا، مع خفض الحكومة الدعم تدريجيا لدعم المالية العامة في اقتصاد يئن تحت وطأة حرب أهلية استمرت أكثر من عشرة أعوام.

بدأ تطبيق رفع الأسعار بعد منتصف ليل الأربعاء، وجاء في وقت إعلان الحكومة زيادة رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام بنسبة 100% لمساعدة السكان في التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير خفض الدعم.