اشتباكات عنيفة مع "النصرة".. مقتل 18 من الجيش السوري بريف اللاذقية

بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بمقتل 5 على الأقل من قوات النظام في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام بريف اللاذقية، أكدت مصادر "العربية/الحدث" ارتفاع أعداد الضحايا.

18 ضحية

وأعلنت أن 18 عنصراً من قوات الجيش السوري قد لقيوا حدفهم بعد هجوم مباغب لفصيل تابع لهئية النصرة سابقاً أحرار الشام حالياً.

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وذكر المرصد أن فصيلا تابعا للهيئة شن هجوما على مواقع لقوات النظام بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بين الطرفين تزامنا مع قصف بري متبادل.

كما تابع أنهم انسحبوا إلى الخطوط الخلفية بعد أن اعتدوا على نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري في تلك المنطقة.

غارات على إدلب

يشار إلى أن مثل هذه الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر في بعض مناطق سوريا، إثر انتشار بعض الفلول لهيئة تحرير الشام.

إلا أن مقرها الرئيسي يقبع في محافظة إدلب شمال البلاد، وقد ذكرت وزارة الدفاع السورية، قبل أيام، أن قواتها قتلت "أعدادا كبيرة" من المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع روسيا، استهدفت مقرات الجماعات المسلحة في ريف المدينة.

كما أضافت الوزارة في بيان أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي نفذتها التنظيمات المسلحة مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية للقوات السورية العاملة في ريفي حماة وإدلب.