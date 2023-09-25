سوريا.. التحالف الدولي يعتقل قيادييْن من داعش شمالي الحسكة

أعلن التحالف الدولي ضد داعش اعتقال قياديين اثنين بالتنظيم في شمال شرق سوريا.
وتم اعتقال القياديين خلال عملية إنزال جوي على قرية قرب مدينة رأس العين شمالي الحسكة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقل المرصد عن مصادر قولها إن أحد المعتقلين عراقي الجنسية، والآخر سوري.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة تنفيذ 36 عملية بالتعاون مع القوات الشريكة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال شهر أغسطس آب، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى مقتل 7 من عناصر التظيم واعتقال 25 آخرين.
مقتل عنصر في سوريا
وقالت القيادة المركزية، في البيان الشهري لعملياتها في المنطقة، إن عمليات شهر أغسطس آب شملت 28 عملية مشتركة في العراق أدت لمقتل ستة من داعش واعتقال 18 آخرين.
فيما أسفرت العمليات في سوريا عن مقتل عنصر من داعش واعتقال 7 آخرين.
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