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عناصر من المعارضة المسلحة بالقرب من قاعدة التنف
عناصر من المعارضة المسلحة بالقرب من قاعدة التنف

موسكو: مسلحو التنف يخططون لزعزعة الوضع في سوريا

دبي - العربية.نت
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن مسلحين في منطقة التنف يقومون بتدريب مجموعات تخريبية لزعزعة الوضع في المناطق الجنوبية من الجمهورية العربية السورية.

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وقال كوليت أمس الاثنين: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مسلحين متطرفين في منطقة التنف يعدون مجموعات تخريبية لزعزعة استقرار الوضع في المناطق الجنوبية من سوريا".

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ووفقا له، فإن قيادة المجموعة الروسية العاملة في سوريا وقيادة الجيش السوري ستتخذ التدابير الاستباقية اللازمة لمنع حدوث هذه الاستفزازات.

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