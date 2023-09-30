قبضت عليه حياً شمال سوريا.. أميركا تكشف اسم قيادي داعشي

بعد الغارة الأخيرة وعملية الإنزال في الشمال السوري بحثاً عن فلول تنظيم داعش الإرهابي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم السبت، أن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر بالمنطقة يوم 28 سبتمبر/أيلول.

عنصر من داعش

وكشف البيان أن الوحدات الأميركية ألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ، من تنظيم داعش.

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وأضاف أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

أتى هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، أن قواتها ألقت القبض على مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش أبو هليل الفدعاني بعد غارة بطائرة هليكوبتر.

U.S. Central Command forces conducted a successful helicopter raid in northern Syria on September 28, 2023, capturing Mamduh Ibrahim al-haji Shaykh, an ISIS Facilitator.https://t.co/DyJstuQwGp — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2023

خلايا نائمة

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان أكد في أغسطس/آب الماضي، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القريشي، معلناً تعيين أبو حفص الهاشمي القريشي خلفا له.

كما لم يقدم داعش حينها تفاصيل أخرى عن الزعيم الجديد.

تأتي هذه التعيينات بعد مقتل مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في سوريا في عام 2019، ليتولى بعده أبو الحسين الحسيني القريشي السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حتى مقتله في سوريا أيضا.

ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات متمردة في سوريا والعراق، بعدما اختبأت خلايا نايمة منهم في السنوات الأخيرة ضمن مناطق نائية في كلا البلدين، عقب هزيمة التنظيم.

في حين لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات ضده.