اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Emergency services work at a building hit by an air strike in Damascus, Syria, Saturday, Jan. 20, 2024. Syrian and Iranian state media outlets say an Israeli strike on t Damascus killed four Iranian advisers. (AP Photo/Omar Sanadiki)
رفع الأنقاض في دمشق إثر الغارة التي استهدف مبنى في حي المزة
سوريا والأسد

ارتفاع قتلى الغارة الإسرائيلية على دمشق لـ13 بينهم 5 إيرانيين

استهدفت الغارة مبنى في حي المزة في غرب دمشق حيث مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قتل 13 شخصاً بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية في دمشق السبت، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

واستهدفت الغارة مبنى في حي المزة في غرب دمشق حيث مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.

وأعلن المرصد في بيان الأحد "ارتفاع عدد القتلى بالاستهداف الإسرائيلي على مبنى بحي المزة إلى 13".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن السبت مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في الغارة التي اتهم إسرائيل بتنفيذها. وتوعدت طهران بالرد.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن بين القتلى "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا".

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق الأحد بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12 شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة وسبعة من المقاتلين الموالين لطهران، وهم أربعة سوريين ولبنانيان وعراقي.

وأعلن بعد ذلك وفاة "عامل مدني من الجنسية السورية" متأثراً بجروحه.

الدمار الذي خلّفته الغارة
الدمار الذي خلّفته الغارة

والضربة آخر عمليات الاستهداف التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها مؤخراً ضد قياديين في ما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران وتنضوي فيه فصائل فلسطينية بينها حركة حماس وأخرى عراقية إضافة إلى الحوثيين وحزب الله.

وقتل خلال الأسابيع الماضية القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي قرب دمشق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، والقيادي العسكري في حزب الله وسام الطويل في جنوب لبنان، في عمليات اتهمت إسرائيل بتنفيذها.

يضم مقرات أمنية وعسكرية.. تعرف إلى حي المزة بدمشق سوريا يضم مقرات أمنية وعسكرية.. تعرف إلى حي المزة بدمشق

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بانه محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، استهدفت إسرائيل مراراً الأراضي السورية، وقد طال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضاً مواقع تابعة لحزب الله.

وينفذ حزب الله هجمات انطلاقاً من الحدود اللبنانية على إسرائيل. وتطلق مجموعات موالية لإيران من جنوب سوريا صواريخ وقذائف في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصر تؤكد أنها لن تسمح بتهديد الصومال بعد الاتفاقية البحرية لإثيوبيا مصر تؤكد أنها لن تسمح بتهديد الصومال بعد الاتفاقية البحرية لإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط