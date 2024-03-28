اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من ضربات سابقة على دمشق (رويترز)
من ضربات سابقة على دمشق (رويترز)

سوريا.. غارة إسرائيلية على موقع لحزب الله في ريف دمشق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استهدفت غارة إسرائيلية قرية البحدلية في ريف دمشق الجنوبي في محيط العاصمة دمشق اليوم الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مقتل ضابط إيراني كبير في ضربة إسرائيلية على دير الزور السورية سوريا سوريا والأسد مقتل ضابط إيراني كبير في ضربة إسرائيلية على دير الزور السورية

وأوضح المرصد أن الغارات أدت إلى اندلاع انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، مشيراً في تصريحات لـ"العربية/الحدث" إلى أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق يستخدمها حزب الله.

قصف أهداف للحرس الثوري

يأتي ذلك بعد يومين على قصف أهداف تابعة للحرس الثوري شرقي سوريا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من المقاتلين الموالين لإيران.

والأهداف التابعة لفيلق القدس التي تم استهدافها تتعلق بتهريب السلاح لحزب الله، بحسب ما قالت المصادر الأمنية الإسرائيلية حينها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

عناصر إيرانية في سوريا (أرشيفية - رويترز)
عناصر إيرانية في سوريا (أرشيفية - رويترز)

تكثيف الضربات

وتكثفت هذه الضربات بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كما استهدفت الولايات المتحدة فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.

ومطلع شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 29 مقاتلاً موالياً لإيران بينهم ستة عناصر في حزب الله في غارات أميركية في دير الزور والميادين، بحسب المرصد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط