سوريا.. غارة إسرائيلية على موقع لحزب الله في ريف دمشق

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استهدفت غارة إسرائيلية قرية البحدلية في ريف دمشق الجنوبي في محيط العاصمة دمشق اليوم الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الغارات أدت إلى اندلاع انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، مشيراً في تصريحات لـ"العربية/الحدث" إلى أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق يستخدمها حزب الله.

قصف أهداف للحرس الثوري

يأتي ذلك بعد يومين على قصف أهداف تابعة للحرس الثوري شرقي سوريا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من المقاتلين الموالين لإيران.

والأهداف التابعة لفيلق القدس التي تم استهدافها تتعلق بتهريب السلاح لحزب الله، بحسب ما قالت المصادر الأمنية الإسرائيلية حينها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

تكثيف الضربات

وتكثفت هذه الضربات بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كما استهدفت الولايات المتحدة فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.

ومطلع شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 29 مقاتلاً موالياً لإيران بينهم ستة عناصر في حزب الله في غارات أميركية في دير الزور والميادين، بحسب المرصد.