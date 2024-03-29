إيران تندد: هجوم إسرائيل على حلب يوسع الصراع بالمنطقة

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بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع قرب مطار حلب الدولي، دانت إيران تلك الضربات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على حلب يشكل "تهديدا جادا للسلام الإقليمي والدولي".

"مغامرة خطيرة"

كما اعتبر الهجوم المذكور "محاولة بائسة من قبل إسرائيل لتوسيع الأزمة في المنطقة للتعويض عن فشلها في غزة".

إلى ذلك، شدد على أن ذلك يتطلب تحركا دوليا لوقف ما سمّاها "المغامرة الخطيرة".

أتى ذلك، بعدما لقي 42 شخصا حتفهم بوقت سابق اليوم، بينهم 6 من حزب الله المدعوم إيرانياً، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب مطار حلب، إلى جانب 36 من القوات العسكية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت، أمس الخميس، أيضا مواقع لفصائل موالية لإيران وحزب الله بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة خمسة "مسلحين" سوريين يعملون مع حزب الله.

الحرس الثوري يلمّ ضباطه

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت الضربات الإسرائيلية على مواقع سورية تابعة لحزب الله أو عدد من الميليشيات المدعومة إيرانياً، حيث قُتل أكثر من ستة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية مشتبه بها منذ ديسمبر الفائت. ما دفعه إلى تقليص نشر كبار ضباطه على الأراضي السورية، وخطط للاعتماد بشكل أكبر على الفصائل المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك، وفق ما أفادت سابقا وكالة رويترز.

في حين بلغ عدد الضربات الإسرائيلية منذ مطلع العام 2024، 25، 17 منها جوية و8 برية، وفق إحصاءات المرصد.

وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كما أدت إلى مقتل 43 من العسكريين السوريين، بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة.