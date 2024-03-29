تفاصيل جديدة عن ضربة حلب.. هجوم موازٍ لـ"النصرة"

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بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع قرب مطار حلب الدولي، كشف جديد عن تلك الضربات.

هجوم لـ"النصرة"

فقد أعلنت وزارة الدفاع السورية التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لجبهة تحرير الشام "النصرة سابقاً" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من القوات المسلحة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة"، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح.

كما أضاف البيان أن ذلك جرى بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على ريف حلب.

وشنت إسرائيل غارات على مستودعات أسلحة قرب المطار، ما أدى إلى مقتل 44، بينهم 7 من حزب الله، و36 من القوات السورية، وأحد عناصر الفصائل الموالية لإيران، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

كما أوضح أن الهجوم طال مستودعات صواريخ تابعة للحزب اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

فيما أكد مراسل العربية/الحدث مقتل قيادي في الحزب.

في حين أشار مصدران أمنيان إلى أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 5 من حزب الله، حسب رويترز.

بدوره، أكد حزب الله لاحقاً مقتل 6 من عناصره من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، فيما يعتقد أن 5 سقطوا في سوريا وواحدا بغارة عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة البازورية في قضاء صور جنوب لبنان.

تصاعد الضربات

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت الضربات الإسرائيلية على مواقع سورية تابعة لحزب الله أو عدد من الميليشيات المدعومة إيرانياً، حيث قُتل أكثر من ستة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية مشتبه بها منذ ديسمبر الفائت.

مقتل عنصر من حزب الله بغارة إسرائيلية

ما دفع الحرس الثوري إلى تقليص نشر كبار ضباطه على الأراضي السورية، وخطط للاعتماد بشكل أكبر على الفصائل المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك، وفق ما أفادت سابقا وكالة "رويترز".

في حين بلغ عدد الضربات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، 25، منها 17 جوية، و8 برية، وفق إحصاءات المرصد.

وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كما أدت إلى مقتل 43 من العسكريين السوريين، بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة.