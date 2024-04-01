من هو محمد رضا زاهدي القيادي الإيراني البارز الذي اغتالته إسرائيل في دمشق؟

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بمقتل محمد رضا زاهدي، القيادي في فيلق القدس بالغارة الإسرائيلية على المزة بالعاصمة السورية دمشق.

ويعد زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكان يعمل منذ 2008-2016 في فيلق القدس، وكان قائدًا للحرس في سوريا ولبنان.

تولى زاهدي خلال الفترة ما بين 2005-2008 قيادة قوات الحرس الثوري البرية.

كما تولى قيادة قاعدة ثأر الله مع الحفاظ على منصبه قائدًا لقوات الحرس البرية خلال الفترة ما بين 2005-2006.

وعمل نائبًا لرئيس عمليات الحرس الثوري من 2016-2019.

وكان زاهدي من القيادات الوسطى في الحرس الثوري أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتولى قيادة اللواء 44 قمر بني هاشم 1983-1986

وقاد لفترة قصيرة في العام 2005 القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

إعلام إيراني: مقتل محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في #سوريا و #لبنان بالغارة على المزة #العربية pic.twitter.com/9BtGlkwDcb — العربية (@AlArabiya) April 1, 2024

كما قضى في الهجوم أيضا العميد حسين أمير الله رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري في سوريا ولبنان.

استهدفت ضربات نسبت إلى إسرائيل، الاثنين، حي المزة في دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 6 قتلى في ضربة قرب مقر السفارة الإيرانية.

وقال المرصد: "دمرت صواريخ إسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية"، نقلا عن فرانس برس.

فيما أكد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الملحق بالسفارة في شكل كامل.