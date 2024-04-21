نار تلتهم خطاً لنقل النفط الخام في حمص.. ولا تفاصيل

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فيما تعاني سوريا التي غرقت منذ 13 سنة بحرب أهلية طاحنة من شح في القود والنفط، وسط العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد، اندلع اليوم الأحد حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في حمص.

الوكالة السورية: اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في #حمص وفرق الإطفاء تعمل على إخماده#سوريا#الحدث pic.twitter.com/cUV940pyDD — ا لـحـدث (@AlHadath) April 21, 2024





وعملت فرق الإطفاء على التوجه إلى الموقع لمحاولة إخماد الحريق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

أسباب الحريق؟!

في حين لم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك إصابات.

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إلا أن بعض الناشطين ألمحوا بتعليقات عل مواقع التواصل إلى احتمال أن يكون بعض الأشخاص عمدوا إلى سرقة النفط.

ومنذ سنوات تعاني كافة أنحاء البلاد من انقطاعات في الكهرباء فضلا عن ساعات تقنين كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة.

بينما قدرت خسائر الدولة بمليارات الدولارات الأميركية جراء تضرر قطاع المحروقات وفقدان السلطة الرسمية السيطرة على حقول نفطية كبرى.