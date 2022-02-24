روسيا و أوكرانيا
فيديو..صفوف الأوكرانيين أمام المحال التجارية والبنوك عقب الغزو الروسي
حالة من الذعر والهلع في صفوف الشعب الأوكراني عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية
أكدت موفدة العربية، الخميس، أن الأوكرانيين تكالبوا في صفوف طويلة على المحال التجارية والبنوك عقب بدء الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمتابعة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما سُمعت صفارات الإنذار في العاصمة كييف.
كما أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ خلال كلمة إلى شعبه، وقال لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان.
وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".
وذكر زيلينسكي أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا، وعلى حرس الحدود هناك، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.
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