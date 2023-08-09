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لحظة الهجوم من الداخل (من الفيديو)
روسيا و أوكرانيا

تضم وزارات.. شاهد لحظة ضرب "درون" أوكرانية ناطحة سحاب روسية

العربية.نت، ووكالات
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فيما لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تشغل العالم، أظهرت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددا من الوزارات الروسية في طوابقها.

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وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة الداخليه، لقطات لهجمات أوكرانية بالـ"درون"، على برج في حي "موسكو سيتي" الاقتصادي المرموق.

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وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب "الدرون" للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.

وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو /حزيران الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي الاقتصادي بموسكو، وفقا للوزارة.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف".

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