حكومة اليمن: نطالب المجتمع الدولي بموقف واضح إزاء جرائم الحوثي

في حين تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها بحق أهالي تعز، طالب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف واضح إزاء جرائم الحوثي الوحشية في المحافظة.

وقال إن "جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية" التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها ما يجري في تعز يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرارا على وضع حد لها واستكمال استعادة الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما قال إن على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عدم الاكتفاء بموقف المتفرج الذي شجع الحوثيين على التمادي فيها.

هذا وأعلن مركز تعز الحقوقي ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى 8 قتلى و24 جريحاً.

وأفاد المركز في بيان، مساء الجمعة، بأن "قرى الفودعية، والمنزل، وشعب المليح والخزيعة، والسائلة، بمنطقة الحيمة تتعرض لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها الحوثيون في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ الأربعاء".

كما اعتبر المركز "الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام المجازر الجماعية التي تواجهها قرى الحيمة وأبناؤها المحاصرون انتكاسة مخزية لمنظومة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان"، مشدداً على "ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة".

إلى ذلك دعا ممثلو وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة وإسعاف الجرحى، وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.