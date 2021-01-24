حذف موقع "يوتيوب" المملوك من شركة "غوغل" 7 قنوات على الأقل تابعة لميليشيات الحوثي، من بينها قناتا التلفزيون الرسمي للجماعة "المسيرة مباشر" و"الإعلام الحربي"، وذلك عقب إدراجها على اللائحة الأميركية السوداء للتنظيمات الإرهابية.

وحذف الموقع قنوات "فرقة أنصار الله" و"الإعلام الحربي" و"زوامل أنصار الله"، و"المسيرة مباشر" و"هنا المسيرة" و"زوامل وأناشيد" و"وحدة الإنتاج الفني".

وقال الموقع إنه تم "حذف القنوات بشكل نهائي بعد مراجعة محتوياتها" حيث تبين له أنها "تتضمن مخالفات جسيمة".

وقد أفاد متابعون يمنيون بأن قرار الحذف طال أيضاً قنوات حوثية أخرى على موقع "يوتيوب"، وفق ما ذكره موقع" نيوزيمن" الإخباري المحلي.

ودخل القرار الأميركي بتصنيف ميليشيا الحوثي" جماعة إرهابية" حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات المتعلقة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وشمل الإعفاء من العقوبات المتعلقة باليمن، الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وفقا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وجاء في الإشعار أن الإعفاء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة.