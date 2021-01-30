أتلفت فرق الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، اليوم السبت، نحو خمسة آلاف من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة شمال محافظة حجة والتي زرعتها ميليشيا الحوثيين.

وقال الرائد مجاهد الشاعر، رئيس عمليات شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة، في تصريح صحافي، إن هذه الكمية تم انتزاعها خلال العامين الماضيين من مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم.

وأشار الشاعر إلى أن آلاف الألغام لا تزال تهدد حياة المدنيين، داعياً الجهات المعنية والمنظمات العاملة في هذا المجال للتدخل وتطهير المناطق من الألغام التي تسببت بمقتل وإصابة نحو خمسين مدنيا خلال العام الماضي.

وبهذه الكمية الجديدة تكون الفرق الهندسية بالمنطقة قد أتلفت قرابة خمسين ألفاً من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب، منذ اندلاعها قبل خمس سنوات، في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض شمالي محافظة حجة.

وتعمل الفرق الهندسية بشكل دؤوب على تطهير وانتزاع الألغام لتأمين الطرقات وفتح ثغرات لعبور القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة في ظل اتساع رقعة زراعة الألغام من قبل الحوثيين لإعاقة تقدم القوات الحكومية.