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الجيش اليمني يتلف 5000 لغم ومتفجرة زرعها الحوثيون في حجة

حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
من الألغام التي تم إتلافها اليوم في حجة
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يتلف 5000 لغم ومتفجرة زرعها الحوثيون في حجة

الفرق الهندسية بالمنطقة الخامسة أتلفت قرابة 50 ألفاً من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب منذ اندلاعها

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العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أتلفت فرق الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، اليوم السبت، نحو خمسة آلاف من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة شمال محافظة حجة والتي زرعتها ميليشيا الحوثيين.

من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة
من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة

وقال الرائد مجاهد الشاعر، رئيس عمليات شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة، في تصريح صحافي، إن هذه الكمية تم انتزاعها خلال العامين الماضيين من مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم.

وأشار الشاعر إلى أن آلاف الألغام لا تزال تهدد حياة المدنيين، داعياً الجهات المعنية والمنظمات العاملة في هذا المجال للتدخل وتطهير المناطق من الألغام التي تسببت بمقتل وإصابة نحو خمسين مدنيا خلال العام الماضي.

من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
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وبهذه الكمية الجديدة تكون الفرق الهندسية بالمنطقة قد أتلفت قرابة خمسين ألفاً من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب، منذ اندلاعها قبل خمس سنوات، في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض شمالي محافظة حجة.

وتعمل الفرق الهندسية بشكل دؤوب على تطهير وانتزاع الألغام لتأمين الطرقات وفتح ثغرات لعبور القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة في ظل اتساع رقعة زراعة الألغام من قبل الحوثيين لإعاقة تقدم القوات الحكومية.

من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة
4 صور من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة
4 صور
من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة
من عملية اتلاف الألغام اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
من الألغام التي تم اتلافها اليوم في حجة
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