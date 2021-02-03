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إسقاط خلية حوثية نفذت 20 تفجيراً إرهابياً بالساحل الغربي لليمن

Huthi rebels stand at attention at the Saleef port on May 11, 2019, in the Red Sea port of Hodeidah, ahead of their withdrawal. A senior pro-government official in Yemen accused Huthi rebels of faking an announced pullout Saturday from three Red Sea ports, as a UN source said monitoring of the much delayed withdrawal in Hodeida province was underway.
عناصر من الحوثيين في الساحل الغربي لليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

إسقاط خلية حوثية نفذت 20 تفجيراً إرهابياً بالساحل الغربي لليمن

عناصرها اعترفوا بتنفيذ 20 تفجيراً استهدف المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة نفذت 20 تفجيراً إرهابياً في مديريتي المخا والخوخة.

وأكدت القوات المشتركة، في بيان، أنها ستنشر في الساعات القادمة تفاصيل عملية إسقاط الخلية الإرهابية والتي تشمل اعترافات عناصرها الذين نفذوا 20 تفجيراً إرهابيا استهدف المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

ألغام الحوثي في الخوخة (أرشيفية)
ألغام الحوثي في الخوخة (أرشيفية)
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وتحققت في الأشهر القليلة الماضية إنجازات استخباراتية وأمنية نوعية عززت ما يحققه جنود القوات المشتركة من انتصارات بمختلف القطاعات بالساحل الغربي، بحسب البيان.

وأكد البيان متانة وصلابة هذه الجبهة من أي اختراق تراهن عليه الميليشيات التابعة لإيران.

وتمكنت شعبة استخبارات القوات المشتركة والأجهزة الأمنية، في العام الماضي، من ضبط وتفكيك أربع خلايا حوثية إحداها مختصة بتهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأخرى بمهام تجسسية لصالح ميليشيا الحوثي.

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