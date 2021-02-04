.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خياران لا ثالث لهما.. يد الحوثي تنكل بموظفي الأمن

عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

خياران لا ثالث لهما.. يد الحوثي تنكل بموظفي الأمن

مصادر مطلعة: الحوثيون شكلوا لجاناً أمنية وعسكرية هدفها إسقاط أسماء آلاف الموظفين اليمنيين واستبدالها بالعناصر الحوثية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة ممنهجة، قامت ميليشيات الحوثي بفرض خيارين على كل من موظفي وزارة الدفاع والداخلية ضمن مناطق سيطرتها، هما إما الدوام بدون راتب، أو الفصل النهائي من الوظيفة.

وقالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن "الحوثيين شكلوا لجاناً أمنية وعسكرية هدفها إسقاط أسماء آلاف الموظفين اليمنيين واستبدالها بالعناصر الحوثية، وذلك من خلال عملية إحلال واسعة لدمج ميليشيا ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للحوثيين وإسقاط أسماء الموظفين غير التابعين لهم"، وفق وسائل إعلام محلية.

العراق "ينتظر فرصة للعودة".. حراك داعش بالعراق تحت المجهر

كما أضافت أن "الحوثيين أصدروا توجيهات بتعقيد المعاملات ونقل موظفي الأمن من مؤسساتهم إلى مؤسسات أخرى لإجبارهم على ترك وظائفهم".

إلى ذلك أكدت أن "المعاملات الحوثية تطلب عدة أيام، وهو ما دفع عددا من الموظفين إلى عدم القدرة على الاستمرار في المعاملات وخاصة القادمين من مناطق ومحافظات بعيدة، وهو ما أعطى الحوثيين فرصة لإسقاط أسمائهم وإحلال عناصر حوثية بدلاً منهم".

من صنعاء (أرشيفية من رويترز)
من صنعاء (أرشيفية من رويترز)

"سعي لتثبيت آلاف الموظفين"

وأوضحت أن "الحوثيين اشترطوا على من نجحوا في تجاوز اللجان التابعة لهم بالعمل في أماكن عملهم بدون راتب وهو شرط تعجيزي يهدف إلى إسقاط آلاف الأسماء".

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تهدف إلى تثبيت أكثر من 250 ألف موظف أمني وعسكري وترقية أكثر 75 ألف آخرين من المشرفين التابعين لها، وإحلال أكثر من 90 ألف قتيل من عناصرها الذين قتلوا في صفوفها وهم غير عسكريين أو أمنيين لتحل محل الأسماء التي تم إسقاطها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد