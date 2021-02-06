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سفير إيران بصنعاء يهاجم بايدن: يريد البقاء عسكريا باليمن

سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو في الوسط (أرشيفية- فرانس برس)
سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)

سفير إيران بصنعاء يهاجم بايدن: يريد البقاء عسكريا باليمن

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دبي- العربية.نت

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بينما تسعى جميع الدول العربية والغربية إلى التوصل لحل في اليمن، الذي يعاني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وسيطرتها على السلطة في صنعاء وغيرها من المدن، صعد سفير إيران في صنعاء من لهجته، منتقدا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ففي تغريدة على حسابه على تويتر اعتبر حسن إيرلو، الذي يتهم من قبل العديد من اليمنيين بأنه ظل الحرس الثوري في البلاد، ومنفذ خططه وتعليماته، أن بايدن يسعى إلى فرض وجود عسكري أميركي مباشر في اليمن.

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كما أضاف في تغريدته التي نشرها مساء أمس الجمعة: "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بالحديث الأميركي، وبالتأكيد الإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهي فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا".

وطهران تسعى لمفاوضة أميركا

إذا هاجم السفير الإيراني "الشيطان الأكبر"، في وقت تسعى بلاده إلى التفاوض معه، فقد أكد أكثر من مسؤول إيراني خلال الأيام والأسابيع الماضية استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، في حال رفعت العقوبات عن البلاد.

سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)
سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن بايدن كان أعلن مساء الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران. وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الجمعة، أن السعودية شريك في محاربة الإرهاب بالمنطقة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات.

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