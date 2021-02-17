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اليمن.. تفكيك شبكة ألغام حوثية داخل حي سكني بالحديدة

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اليمن.. تفكيك شبكة ألغام حوثية داخل حي سكني بالحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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فكَّكت هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في حي سكني داخل مدينة الحديدة قبل دحرها منها.

وأفادت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أن فريقاً هندسياً نزع وفكّك شبكة ألغام تمتد من أطراف حي المنظر السكني التابع لمديرية الحوك إلى حرم مطار الحديدة.

وقالت المصادر، إنه تم نزع وتفكيك أكثر من 30 لغماً مضاداً للدروع، خلال ساعات، ولا يزال العمل جارياً لتطهير كامل المساحة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

ولفتت إلى أنه تم مسح المنطقة ضمن العمل المتواصل من قِبل هندسة القوات المشتركة لتطهير المناطق المحررة في الساحل الغربي من حقول وشبكات ألغام الميليشيات الحوثية حرصاً على حياة المواطنين.

يأتي ذلك بعد أيام من اكتشاف ونزع وتفكيك شبكة ألغام مماثلة في حي المسنى بذات المدينة.

ولا تزال ألغام الميليشيات الحوثية تشكل كابوساً يؤرق أهالي الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون سقوط ضحايا من المدنيين في الطرقات العامة والأحياء السكنية وفي مزارع المواطنين والسواحل ومراكز الإنزال السمكي.

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إلى ذلك، لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات سابقاً جنوب مركز مدينة التُحيتا بمحافظة الحُديدة في الساحل الغربي اليمني.

ووفقاً لمصادر مطلعة أفادت أن طقماً تابعاً للميليشيات يُقِل عشرات المسلحين الحوثيين انفجر به لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق في طريق فرعي بالقرب من مزرعة يحيى زبروق القريبة من منطقة بني الجرزوع جنوب التحيتا، وسقط من كانوا على متنه بين صريع وجريح.

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