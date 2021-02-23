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اغتيالات بين موالي الحوثيين.. وفي مناطقهم

Newly recruited Houthi fighters chant slogans during a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters. (File Photo: AFP)
عناصر من ميليشيا الحوثي

اغتيالات بين موالي الحوثيين.. وفي مناطقهم

قبائل تطالب الحوثيين بالقبض على القتلة وتهدد بالثأر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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خلال الأيام الأخيرة، تزايدت عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية لشيوخ قبليين في مناطق سيطرة الانقلابيين ممن ساندوا ميليشيات الحوثي في اقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية.

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فقد أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء، على قتل الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان وسط صنعاء.

كما أوضحت مصادر قبلية أن الشيخ ضبعان الذي ينتمي إلى منطقة بلاد الروس التابعة لمديرية سنحان تعرض لإطلاق نار كثيف برشاش كلاشينكوف على طريق المطار شمال صنعاء.

ومعه 3 من أولاده

بدورهم كشف مراقبون أن مقتل الشيخ مهلهل ضبعان جاء بعد يومين فقط على مقتل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان أحد شيوخ قبائل أرحب والموالين للميليشيات، وذلك على أيدي مسلحين حوثيين اقتحموا منزله وأطلقوا الرصاص عليه ما أسفر عن مقتله ومعه 3 من أولاده وشقيقته.

حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)
حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن قبيلة أرحب طالبت الميليشيات بالقبض على القتلة، مهددة بالثأر للشيخ أبو نشطان من جماعة الحوثي.

يشار إلى أن الشيخ القبلي مصالح الوروري وهو أحد شيوخ قبيلة حاشد والذي ساند الميليشيات في عملية اقتحام عمران والعاصمة صنعاء وقاتل معها في جبهات عدة كان قد قتل مع عدد من أقاربه في مسقط رأسه بعمران على أيدي مسلحين حوثيين بعد أن امتنع عن الذهاب لجبهات القتال أو حشد مقاتلين من أبناء القبائل للقتال في صفوف الميليشيا.

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