شاهد.. استهداف الحوثيين للقرى السكنية غرب مأرب

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية، في تحد صارخ للقوانين التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، مشاهد مصورة توثّق لحظات قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في القرى الآهلة بالسكان بمديرية صرواح غرب مأرب، بالصواريخ الباليستية وبقذائف المدفعية، متعمّدة استهداف المدنيين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم.

وبحسب المركز، فإن هذه المشاهد تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، كما تضع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لتدين هذه الجرائم وتتخذ مواقف حازمة تتناسب مع شعاراتها الداعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والانتصار لهم بتقديم المجرمين إلى العدالة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، دعت في وقت سابق، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، ان مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ولفتت إلى أنه وفي ليلة واحدة فقط (ليلة الجمعة) تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية.