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الحوثي يستهدف مأرب بباليستي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين

Houthi troops ride on the back of a police patrol truck after participating in a Houthi gathering in Sanaa, Yemen February 19, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر حوثية - أرشيفية من رويترز

الحوثي يستهدف مأرب بباليستي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالمدنيين بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية في محافظة مأرب، في تحد صارخ للقوانين التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

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وأطلق الحوثيون، الاثنين، صاروخا باليستيا سقط على حي الروضة في المحافظة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين، بحسب مصدر أمني.

جاء ذلك بعد يوم من تحذير أطلقته الأمم المتحدة، مساء أمس الأحد، حول خطورة تفاقم الأوضاع في المحافظة اليمنية، إثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطر.

أزمة إنسانية

ودعت إلى إنهاء تلك الهجمات وإتاحة الفرصة لجهود مواجهة الأزمة الإنسانية وسوء التغذية والمجاعة التي تهدد مئات الآلاف من اليمنيين.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، دعت في وقت سابق، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، إن مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ولفتت إلى أنه وفي ليلة واحدة فقط (ليلة الجمعة) تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية.

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