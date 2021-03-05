التحالف: تدمير 6 مسيرات حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 مسيرات حوثية مفخخة، الجمعة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن، تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين تجاه مدينة خميس مشيط.

كما أوضح أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (6) ستة طائرات دون طيار اليوم، مؤكدا أن جميع تلك المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قوات التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

استهداف المدنيين

أتى ذلك، بعد ساعات على اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات تجاه منطقة جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

يذكر أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها وصل إلى 537 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية 350 صاروخا باليستيا حتى الآن.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.