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واشنطن تؤكد: محاسبة قيادات الحوثي مستمرة

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

واشنطن تؤكد: محاسبة قيادات الحوثي مستمرة

الخارجية الأميركية: سنواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد السعودية

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دبي- العربية.نت

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على وقع استمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها محاولة استهداف أراض في السعودية، شددت واشنطن مجددا أن العقوبات مستمرة على قادتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلاده "ستواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد السعودية".

من هما القياديان الحوثيان المدرجان في قائمة العقوبات الأميركية؟ اليمن اليمن والحوثي من هما القياديان الحوثيان المدرجان في قائمة العقوبات الأميركية؟

مواصلة الضغوط

إلى ذلك، أوضح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس، أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين، مع العمل في الوقت عينه من أجل التوصل لحل في اليمن، عبر تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية.

كما أضاف "لهذا السبب أوفد الرئيس جو بايدن، المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ليقوم بجولة في المنطقة، دعما لمساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيثس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيات الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وأوضحت في حينه أن العقوبات جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات باتجاه السعودية.

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