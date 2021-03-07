أظهر فيديو نشرته قناة "العربية"، اليوم الأحد، دقة استهداف التحالف للقدرات الحوثية في مأرب ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني والقبائل، كما نشر التحالف أيضا مشاهد جديدة من صنعاء لعمليات التحالف ضد المواقع العسكرية للحوثيين، فيما أعلن التحالف عن ارتفاع المسيرات التي دمرها اليوم إلى 12 مسيرة حوثية حاولت استهداف المدنيين السعوديين.

شاهد.. استهداف التحالف للقدرات الحوثية في #مأرب ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني والقبائل.#العربية pic.twitter.com/W00hYJOufo — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 7, 2021

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن "المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر"، مضيفاً: "سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.

وقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".