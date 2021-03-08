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فيديو.. أطفال يكشفون كيف استدرجهم الحوثي من المدارس للجبهات

اليمن والحوثي

فيديو.. أطفال يكشفون كيف استدرجهم الحوثي من المدارس للجبهات

أهاليهم لا يعرفون مصيرهم حتى الآن فيما يكذب عليهم مشرفو الحوثي قائلين لهم إن أبناءهم في "دورات ثقافية" بصنعاء

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العربية.نت - أوسان سالم 

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ألقت قوات الجيش اليمني القبض على مجموعة جديدة من الأطفال دون سن الـ17 بينما كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب خلال الأيام الماضية.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد، تسجيلات مصورة يكشف خلالها الأطفال عن طريقة ميليشيا الحوثي في استدراجهم من المدارس عبر إغرائهم بالمال والسلاح، ومن ثم تدفع بهم إلى الجبهات دون علم أهاليهم. كما كشف الأطفال ما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام في الجبهات، حيث يتركون لمواجهة مصيرهم.

أحد الأطفال المجندين لدى الحوثيين في مأرب
أحد الأطفال المجندين لدى الحوثيين في مأرب
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وأكد الأطفال أن المشرفين الحوثيين كذبوا عليهم بأن مشاركتهم ستكون في مناطق آمنة ولا تزيد عن أسبوع، قبل أن يدركوا وجودهم في الخطوط الأمامية للجبهات بمأرب، ولم يسبق لهم أن تلقوا أي تدريبات قتالية أو استخدموا السلاح.

وأوضحوا أن الميليشيات أخضعتهم فقط لـ"محاضرات تعبوية" في المدارس وسلمتهم مبالغ مالية قبل أن تستدرجهم إلى الجبهات، مؤكدين أن أهاليهم لم يعرفوا مصيرهم حتى الآن فيما يكذب عليهم مشرفو الحوثي أن أبناءهم في "دورات ثقافية" بصنعاء.

وأكد الأطفال أن الميليشيات لم تعرهم أي اهتمام بعد أن دفعت بهم إلى الجبهات، كذلك لم تعرهم أي اهتمام بعد وقوعهم في الأسر. ودعا الأطفال زملاءهم وأقاربهم وكل من يسمعهم لعدم تصديق الميليشيات الحوثية حتى لا يتعرّضوا للهلاك في الجبهات.

الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الحوثيين في مأرب
الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الحوثيين في مأرب
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