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الجيش اليمني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

الجيش اليمني حجة
الجيش اليمني - أرشيفية

الجيش اليمني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل 5 عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس

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دبي - العربية.نت

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أسر الجيش اليمني، الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

فيما كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

عناصر حوثية - أرشيفية
عناصر حوثية - أرشيفية

أما عن المعارك في مأرب، فأشار العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في اتصال مع "العربية" إلى أن الجيش "أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

كما أضاف "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع الميليشيات.

رفض حوثي

يذكر أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على الحوثيين، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".

بدورها، أعلنت الخارجية اليمنية، أن "ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأميركي بتصعيد عدوانها على المدنيين". وأضافت في بيان أن "جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

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