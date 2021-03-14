الجيش اليمني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

أسر الجيش اليمني، الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

فيما كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

مراسل #العربية هاني الصفيان: الجيش اليمني يأسر فصيلا كاملا من #الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة pic.twitter.com/VEKd9UCXTN — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 14, 2021

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية عبس.



وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

أما عن المعارك في مأرب، فأشار العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في اتصال مع "العربية" إلى أن الجيش "أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

كما أضاف "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع الميليشيات.

رفض حوثي

يذكر أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على الحوثيين، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".

بدورها، أعلنت الخارجية اليمنية، أن "ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأميركي بتصعيد عدوانها على المدنيين". وأضافت في بيان أن "جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".