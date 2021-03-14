ميليشيا الحوثي تقصف مدرسة في تعز.. ومقتل أطفال

مع تقدم الجيش اليمني في عدة مناطق في المحافظات اليمنية تصعد ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، حيث أفاد سكان في تعز رويترز، اليوم الأحد، بمقتل 3 أطفال في قصف حوثي على مدرسة غربي المدينة.

إلى ذلك، قال السكان لرويترز إن الأطفال، وهم شقيقان وأحد أقاربهما، كانوا في الجوار عندما أصاب الصاروخ المدرسة في منطقة الكدحة في غرب محافظة تعز.

وذكرت رويترز أن ميليشيا الحوثي رفضت التعليق على قصف المدرسة في تعز.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على الحوثيين، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".

تصعيد ضد المدنيين

بدورها، أعلنت الخارجية اليمنية، أن "ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأميركي بتصعيد عدوانها على المدنيين". وأضافت في بيان أن "جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

في الأثناء، يواصل الجيش اليمني تقدّمه في جبهة مقبنة غربي تعز بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكشف عن مقتل خمسة وثلاثين عنصرا وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات. كما حقق تقدماً في مديرية عبس في جبهة حجة.

كما استعاد السيطرة على العديد من القرى والمساحات باتجاه شمال محافظة الحديدة، بينما أفادت الأنباء بقصف حوثي طال الأحياء السكنية في مدينة الحديدة.