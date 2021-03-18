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بكمين محكم.. مصرع 30 حوثياً في جبهة هيلان

الجيش اليمني حجة
أرشيفية

بكمين محكم.. مصرع 30 حوثياً في جبهة هيلان

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العربية.نت - أوسان سالم

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لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب.

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وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا كمينين محكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين.

كما أضاف أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر الميليشيات.

يأتي ذلك بعد ساعات من كسر الجيش اليمني هجوماً انتحارياً نفذته الميليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، والذي تكبّدت فيه الميليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف.

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