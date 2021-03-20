الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بتعز.. وفرار الحوثي

في جديد العملية النوعية التي ينفذها الجيش اليمني بإسناد من التحالف في عدة جبهات، أفاد مراسل العربية، اليوم السبت بأن الجيش اليمني سيطر على مواقع استراتيجية في تعز، حيث حقق تقدما مهما بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق المدينة.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر الميليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

خسائر للميليشيات

وأضاف أن الجيش اليمني كبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية واستعاد أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولا زالت المواجهات مستمرة. وفق المصدر.

وأمس الجمعة، أحرقت مدفعية الجيش اليمني طقما عسكريا لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في تبة السلال شرق مدينة تعز.

مواجهات عنيفة

كما شهدت الجبهة الشرقية للمدينة مواجهات عنيفة وتم التصدي لهجوم الميليشيات ومقتل وإصابة عدد من عناصرها ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

يشار إلى أن الجيش اليمني يخوض منذ أيام، معركة شرسة ضد ميليشيا الحوثي في مثلث تعز ومأرب وحجة محققاً تقدماً كبيراً في الجبهات الثلاث.

فيما، تحاول الميليشيا المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.