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كابوس نعيشه كل ليلة.. صرخة من مأرب ضد الحوثي

من مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس

كابوس نعيشه كل ليلة.. صرخة من مأرب ضد الحوثي

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دبي - العربية.نت

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فيما تتعالى الأصوات الدولية والأممية منددة بهجمات الحوثيين على محافظة مأرب، تواصل تلك الميليشيات هجماتها، متغاضية عن مصير آلاف اللاجئين.

ويهدد هجوم الميليشيات آلاف النازحين الذين فروا إلى المحافظة بحثا عن ملجأ آمن يقيهم.

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في هذا السياق، قال محمد علي صالح الذي نزح من قبل مع زوجته الحامل وأطفالهما الثلاثة إلى وسط محافظة مأرب العام الماضي للبحث عن ملاذ في منطقة شهدت بعض السلام والاستقرار النسبيين، إن القتال الآن يتجه نحوهم مرة أخرى.

وأضاف من داخل أحد مخيمات النازحين الذين فروا من العنف في السابق "لوكالة أسوشييتد برس "إنه كابوس نعيشه كل ليلة".

هكذا إذا ترعب أصوات الحرب والصواريخ التي توجهها الميليشيات صالح وعائلته، ومثله الآلاف.

فتاة يمنية تقف في مخيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب يوم 18 فبراير (أرشيفية من فرانس برس)
فتاة يمنية تقف في مخيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب يوم 18 فبراير (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أنه وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد يؤدي القتال في مأرب إلى نزوح 385 ألف شخص على الأقل. وقالت أوليفيا هيدون من المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن أربع مخيمات للنازحين في المحافظة هُجرت منذ بدء الهجوم.

معركة مصيرية

في حين رأى المحلل السياسي عبد الباري طاهر، تعليقا على تلك الهجمات الحوثية، أن "معركة مأرب مصيرية للحوثيين، الذين يعتبرون أنها قد تحدد مستقبل قدرتهم في شمال اليمن".

وتضم مأرب مصفاة نفط رئيسية تنتج 90 بالمئة من غاز البترول المسال، والذي يستخدم في الطهي والتدفئة لدى جميع اليمنيين تقريبًا.

يذكر أنه منذ الشهر الماضي شنت الميليشيات هجوما من بين أعنف الهجمات على المحافظة، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.

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