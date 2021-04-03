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الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران

Yemeni Houthi
عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران

عبده مجلي: الاستهدافات الحوثية على المدنيين والنازحين في محافظة مأرب تتم بشكل متعمد وممنهج

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العربية. نت - أوسان سالم

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اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، الجمعة، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالاصرار على تنفيذ "الأجندة الإيرانية"، وتجاهل كل المبادرات الداعية لحقن الدماء.

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وأكد في ايجاز صحافي اسبوعي، جاهزية قوات الجيش الوطني الدفاعية والهجومية، لافتا الى تضحياتها المقدمة "على جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح، غربي مارب، وصولاً إلى المخدرة وماس والجدعان، شرقي صنعاء، حيث كسرت هناك هجمات الميليشيات ، ودمرت أسلحتها وعتادها" باسناد من مقاتلات التحالف.

كما قال إن هجمات الحوثيين ايضا فشلت في إحداث أي اختراقات أو تقدمات، وان عشرات القتلى والجرحى سقطوا من مقاتلي الميليشيات.

وأفاد الناطق باسم الجيش اليمني، ان قوات الجيش حققت مكاسب جنوبي وغرب تعز، وفي مديريتي عبس و مستبأ بمحافظة حجة، وبرط العنان في الجوف، بينما صدت تسللات وهجمات في الضالع والحديدة والبيضاء، وصعدة.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

بشكل متعمد وممنهج

كما أكد أن الاستهدافات الحوثية للمدنيين والنازحين في محافظة مأرب، تتم بشكل متعمد وممنهج ونتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال مجلي إن "الاستهداف الحوثي يأتي ضمن سلسلة عدوانها على الشعب، واستمرارها في ارتكاب جرائم الحرب، مما يستوجب تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الفوري لإيقاف إرهاب وجرائم الميليشيات الحوثية بحق النازحين والمدنيين وهي أعمال مدانة وترقى الى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني".

أطفال يمنيون في مخيم جو النسيم للنازحين بضواحي مدينة مأرب (أرشيفية من فرانس برس)
أطفال يمنيون في مخيم جو النسيم للنازحين بضواحي مدينة مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

يذكر أنه منذ فبراير شنت الميليشيات هجوماً من بين أعنف الهجمات على مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.

فيما حذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة تلك الهجمات على المدنيين وآلاف النازحين.

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