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الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة في مأرب

الجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة في مأرب

الموقع الرسمي للجيش اليمني: الطائرة المسيّرة الحوثية المفخخة، كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالمدنيين

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب مدينة مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الطائرة المسيّرة الحوثية المفخخة، كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالمدنيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، انها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو يظهر فرار مسلحي ميليشيات الحوثي من جبهات القتال غربي مأرب على وقع نيران الجيش والمقاومة في المعارك المستمرة هناك.

كما أكد أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

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