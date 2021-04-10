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3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

طيران التحالف اليمن
طيران التحالف
اليمن والحوثي

3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

مصادر العربية: قتلى في صفوف الحوثيين بعد هجوم صده الجيش الوطني في حجة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ قناة العربية

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أفاد مراسل "العربية" في محافظة حجة شمال اليمن، اليوم السبت، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري ميداني لـ"العربية"، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

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وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.

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