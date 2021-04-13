مبعوث السويد لليمن: على الحوثيين تأييد السلام بالأفعال

قال مبعوث السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي في تصريحات للعربية مساء الاثنين، إن المبادرة السعودية للحل في اليمن مهمة وتقف خلفها جهود كبيرة.

إلى ذلك، وأضاف المبعوث السويدي أنه "على الحوثيين أن يظهروا أنهم يريدون السلام بالأفعال".

وأوضح أن هناك معاناة كبيرة في اليمن خصوصا بالنسبة للنازحين، مشيرا إلى أنه التقى مجموعة من النازحين القريبين جدا من الخطوط الأمامية، وتابع "المعاناة الإنسانية لا توصف".

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس شدد في وقت سابق الاثنين على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية لوقف الحرب.

وأكد قبيل اجتماع يعقد في برلين حول اليمن ويشارك فيه المبعوث الأممي مارتن غريفثس، ضرورة الاستمرار في بذل جهود لإيجاد حل سياسي للصراع، مشددا على أنه لا يمكن حل تلك الأزمة عسكريا.

كما قال إن "أفكار العودة للحل السياسي موجودة ولكن في النهاية الأمر يعود لأطراف الصراع للالتزام بها"، بحسب تعبيره.

وجدد التأكيد على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية والسعودية لوقف الحرب.

أما في ما يتعلق بمحافظة مأرب، فشدد على أن هجوم الحوثيين يهدد الوضع الإنساني، ويؤجج أوضاع النازحين.

يذكر أن اجتماعا انطلق اليوم في برلين حول اليمن بدعوة من ألمانيا، يشارك فيه غريفيثس والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الكويت والسويد، من أجل تقديم الدعم لعمل المبعوث الأممي والبحث عن طريق لدفع الحل السياسي إلى الأمام.