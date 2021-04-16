الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة غرب تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة الى تدمير اليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الاسلحة والذخائر.

وأكد أن المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة لدحر اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة مأرب.

دحر مجاميع حوثية غرب مأرب

وأكد مصدر عسكري، دحر مجاميع حوثية، حاولت التسلل، الخميس، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب، متكبدة خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للميليشيات وتدميرها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات .

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو لتدمير عددا من الآليات واستهداف مخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية الإنقلابية غرب مأرب.