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الإرياني: تجنيد الحوثي للأطفال "إبادة جماعية تتم بصمت دولي"

A boy holds a rifle as he sits at the site of a rally held by followers of the Shi'ite Houthi movement to commemorate the Ashura, the holiest day on the Shi'ite Muslim calendar, in Sanaa, Yemen August 30, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY
طفل يحمل قطعة سلاح خلال تجمّع حوثي في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الإرياني: تجنيد الحوثي للأطفال "إبادة جماعية تتم بصمت دولي"

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف عن تجنيد الحوثيين نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014

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العربية.نت - أوسان سالم 

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وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيا الحوثي، من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، بأنها "جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر".

وأوضح الإرياني في بيان صحافي، مساء الأحد، أن التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة. وقال إنها" اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير، ومصابين بإعاقات دائمة".

وحذر وزير الإعلام اليمني من مضاعفة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضت له الميليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية، وفق تعبيره.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل إلى "اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن"، والضغط على الميليشيات للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية.

طفل بين مسلحين حوثيين في صنعاء
طفل بين مسلحين حوثيين في صنعاء
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وكثيراً ما تستخدم ميليشيا الحوثي أنماطاً معقّدة لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف منهم.

وتشير التقارير إلى أن الميليشيا الحوثية افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، كما أنها تعمدت إلحاق الأطفال ببرامج أيديولوجية تدور حول عقيدة وفكر الميليشيا، فضلاً عن زجها بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.

وكان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" قد كشف في تقرير عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذراً من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.

أطفال مسلحون خلال تجمّع حوثي في صنعاء
أطفال مسلحون خلال تجمّع حوثي في صنعاء
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