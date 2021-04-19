فيديو.. مقتل مواطن وإصابة آخر بقصف حوثي غرب اليمن

قتل مواطن وأصيب آخر، اليوم الاثنين، بقصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية، على قرية دخنان بمدينة الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن المواطن سالم درويش قتل فيما أصيب مواطن آخر بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين في قرية دخنان.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية ارتكبت الجريمة بحق المدنيين جنوب غرب مدينة الدريهمي لحظة تناولهم وجبة السحور.

وكان قناصة ميليشيات الحوثي أطلقوا نيران أسلحتهم بمختلف أنواع العيارات على الأعيان المدنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن قناصة الميليشيات الحوثية استهدفوا القرى السكنية ومنازل المواطنين بصورة همجية، مخلفين حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي القرى السكنية في منطقة الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار خروقات الميليشيات المتواصلة للهدنة الأممية.