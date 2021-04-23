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اليمن.. مقتل 50 حوثياً بمواجهات مع الجيش غرب مأرب

FILE PHOTO: A boy rides with Houthi followers on the back of a patrol truck during the funeral of Houthi fighters killed during recent battles against government forces, in Sanaa, Yemen September 22, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo
عناصر من ميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل 50 حوثياً بمواجهات مع الجيش غرب مأرب

الجيش تمكن من قطع خطوط إمداد الميليشيا في مديرية رحبة عقب مواجهات تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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دبي - قناة العربية، أوسان سالم

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تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب بنيران الجيش الوطني وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع ما لا يقل عن 50 حوثيا وإصابة آخرين وتدمير 3 عربات عسكرية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، السيطرة على مواقع وصفتها بـ"المهمة" إثر مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب شرق البلاد.

وقال قائد جبهة جبل مُراد العميد حسين الحليسي إن "قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل حررت مواقع مهمة في مديرية رحبة (جنوب غرب)، عقب مواجهات تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال المواجهات من قطع خطوط إمداد الحوثيين الذين منيوا بهزيمة كبيرة.

وأفاد العميد الحليسي بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية "شنت ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة إلى جبهة جبل مُراد".

في السياق نفسه، تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجح، غرب محافظة مأرب.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن المعارك التي دارت رحاها خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح.

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وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها 3 أطقم تحمل عيارات.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في المشجح ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، وكبّدها خسائر كبيرة، منها 4 عربات مدرعة و5 أطقم تحمل تعزيزات، ما أدى لقتل جميع من كانوا على متنها.

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