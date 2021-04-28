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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف ومأرب وتعز

الجيش اليمني اليمن جبهات القتال تعز 17 مارس 2021
الجيش اليمني في جبهات القتال في تعز (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف ومأرب وتعز

في مأرب، قوات الجيش شنت هجمات عكسية على ميليشيا الحوثي، رداً على محاولات الأخيرة الفاشلة التقدم صوب مواقع في جبهتي المشجح والكسارة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات الجوف وتعز ومأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن قوات الجيش الوطني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، حررت الثلاثاء مواقع جديدةً شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

الجيش اليمني في معارك الجوف (أرشيفية)
الجيش اليمني في معارك الجوف (أرشيفية)

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكداً سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف الميليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم و3 عربات مدرعة، مما أدى لمصرع كل من على متنها.

وأوضح أن الجيش استعاد عدداً من الأطقم والآليات القتالية وكذلك الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلّفتها عناصر الميليشيا وراءها ولاذت بالفرار.

في السياق نفسه، قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الثلاثاء بنيران الجيش اليمني في جبهتي المشجح والكسارة، في أطراف محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجمات عكسية على ميليشيا الحوثي، رداً على محاولات الأخيرة الفاشلة التقدم صوب مواقع في جبهتي المشجح والكسارة.

الجيش اليمني في جبهات مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهات مأرب (أرشيفية)

وأكد أن الهجمات أسفرت عن استعادة قوات الجيش لمواقع حاكمة في الجبهتين، علاوةً على تكبيد الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية مركزة، استهدفت بها مواقع الميليشيا في أطراف محافظة مأرب وتعزيزاتها القادمة من العاصمة صنعاء.

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كما أفاد البيان بأن قوات الجيش أفشلت هجمات للميليشيا الحوثية في جبهتي العبدية وجبل مراد، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد كبير من عناصرها.

إلى ذلك، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها المتسارع في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات التي تلوذ بالفرار.

وحررت قوات الجيش مواقع عديدة، بينها تباب حاكمة، في جبهة مقبنة، عقب مواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وفقاً للموقع الرسمي للجيش اليمني.

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